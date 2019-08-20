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İcra ve Zabıt Katipliği sınavında uzun kuyruklar oluştu

İcra ve zabıt katibi olmak isteyen adaylar, sözleşmeli icra ve zabıt katipliği uygulama sınavına girmek için sabah saatlerinden itibaren İstanbul Adalet Sarayı’nda uzun kuyruklar oluşturdu.

20 Ağustos 2019 Salı 11:09
İcra ve Zabıt Katipliği sınavında uzun kuyruklar oluştu

İcra ve zabıt katibi olmak isteyen adaylar, sözleşmeli icra ve zabıt katipliği uygulama sınavına girmek için sabah saatlerinden itibaren İstanbul Adalet Sarayı’nda uzun kuyruklar oluşturdu. 2 bin 191 adayın katıldığı sınav sonucunda sözlü mülakata girecek adaylar arasından 97 zabit katibi ve 201 icra katibi göreve başlayacak.


İcra ve zabıt katibi olmak isteyen adaylar, İstanbul Adalet Sarayı’nda düzenlenen sözleşmesi icra ve zabıt katipliği uygulama sınavında ter döktü. 2 bin 191 adayın katıldığı sınav için adliyeye gelen adaylar, yoğun bir kalabalığın oluşmasına neden olurken, beraberlerinde getirdikleri klavyeler ile sınav saatine kadar çalıştı. Adaylar, 3 dakika içerisinde en az 90 kelimeyi doğru yazdıkları takdirde sınavda başarılı sayılacak ve sözlü mülakata kazanmaya hak kazanacak.


298 katip göreve başlayacak


Uygulamalı sınavın sonunda başarılı olan 201 icra katibi için 603 kişi, 97 zabıt katibi için ise 291 kişi sözlü mülakata çağırılacak. Sözlü mülakatta başarılı olanlar arasından İstanbul Adalet Sarayı için 80, Silivri için 14, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi için 3 olmak üzere toplam 97 zabıt katibi ile İstanbul Adalet Sarayı için 178, Gaziosmanpaşa Adliyesi için 20, Silivri Adliyesi için 2, Çatalca Adliyesi için ise 1 kişi olmak üzere 201 icra katibi göreve başlayacak.


‘En az 90 kelime’


Sınava girmek için sabah saatlerinde adliyeye gelen Merve Çelik, “KPSS çalıştığım için çok fazla çalışamadım. 3 haftalık bir çalışma sürem var. Sınavda uygulama metni çıkacak ama hangi metnin çıkacağını bilmiyoruz. Metinler kurayla belirleniyor diye biliyorum. En az 90 kelime yazmamız gerekiyor ama ne kadar yüksek yazarsanız o kadar iyi. Süre 3 dakika” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 11:09
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