Adalet Bakanlığı da tam kapanma nedeniyle İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı mülakatları tarihlerine ilişkin önemli açıklama yaptı.

29 Nisan ile 17 Mayıs arası tam kapanma döneminde sınavların nasıl yapılacağı merak edilirken birçok sınav için ertelenme kararı alındı. Tam kapanma kapsamında okullarda yüz yüze eğitime ara verilirken, bütün sınavlar da ertelenmişti.

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı mülakatları içinde önemli kararlar alındı.

İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı mülakatları ne zaman?

Adalet Bakanlığı, tam kapanma nedeniyle yazılı ve sözlü sınavların ertelendiğini duyurdu.

Adalet Bakanlığı, 30 Nisan 2021 ile 17 Mayıs 2021 arasındaki yazılı ve sözlü sınavların ileri bir tarihe ertelendiğini bildirdi.

Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Covid-19 salgını kapsamında alınan kararlar ve bu kararlar doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge içeriği dikkate alınarak daha önce ilan edilen ve 30 Nisan 2021- 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak olan;

-Hakim ve Savcı Adaylığı mülakatları,

-İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı mülakatları,

-Bakanlığımız taşra teşkilatı Görevde Yükselme ve Unvan değişikliği sözlü sınavları,

-Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile Ceza ve İnfaz kurumları sürekli işçi ve sözleşmeli -Personel alımına ilişkin boy- kilo ölçümü, uygulamalı veya sözlü sınavları,

ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni sınav tarihleri ilgili Adalet Komisyonları ve Bakanlığımızca daha sonra duyurulacaktır" ifadeleri kullanıldı.