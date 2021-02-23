İcra katibi alımı başladı! İcra katibi alımı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir?

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, en az lise mezunu ve 814 icra kâtibi personeli alımı yapacağını duyurdu. Adalet Bakanlığının, yaptığı duyuru sonrasında personel alımının ne zaman olacağı ve başvuru şartları merak konusu oldu. İşte merak edilen haberin detayları…

İcra katibi alımı ne zaman?

Adalet Bakanlığı icra katibi kadrosunda çalıştırılmak üzere 814 kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Adayların, personel alım ilanına E-devlet kapısı üzerinden 23 Şubat 2021 günü başvuru yapabilecekleri bildirildi.

İcra kâtibi alımı başvuru şartları nelerdir?

1- T.C vatandaşı olmak,

2-Merkezi sınavın (KPSS-2020) yapıldığı 2020 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1985 ve sonrası doğumlu olanlar),

3- Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

4-Güvenlik arşiv soruşturması sonucu olumlu olmak,

5-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

6-Kamu haklarından yoksun olmamak,

7-Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

8-En az lise veya dengi okul mezunu olup, örgün öğretim yoluyla verilen daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,

9-Uygulama sınavında ve sözlü sınavda başarılı olmak, şartlarını taşımaları gerekmektedir.