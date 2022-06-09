İçkinin şahidi duruşmada ifade vermişti! Gezicilere tepki gösteren vatandaşı böyle hedef aldılar...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gezi kalkışmacılarını eleştirdiği konuşmasından sonra, vandalları destekleyen medya kuruluşları, kamuoyunu, eylemcilerin camide içki içmediklerine inandırmaya çalışıyor.

Bugün de Gezicileri eleştiren bir vatandaş, aynı medya kuruluşları tarafından linç edildi.

Youtubeda yayın yapan Medyablok adlı kanalın sokak röportajında konuşan bir kadın, Gezi kalkışmacılarının camiye içki ile girmelerini eleştirerek, muhabire, "Bu camide yapılacak iş mi?" diye sordu.

Gezi destekçisi medya söz konusu ifadeleri kullanan kadın için linç kampanyasını başlattı.

CHP yandaşı medya, her ne kadar aksini iddia etse de, Gezicilerin rezil eylemine ilişkin açıklamada bulunan Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nin güvenlik görevlisi, şahit olduğu olayı, 2014 yılında anlatmıştı.

Gezi Parkı Davası'nda tanık olarak ifade veren Naif Uçar, şunları söylemişti:

Kalabalık caminin demirlerini söktü. Levazım kapsamındaki brandaları aldıklarını gördüm. Alınan bu malzemelerle Kabataş tramvay durağının önünde set kurdular.

Kapı hafif açılınca imam "kapıyı aç" dedi. Ben de açtım. İçeri girdiler. Önce ayakkabılarını çıkardılar. Sonra yaralılar gelmeye başlayınca çıkarmamaya başladılar. Camiyi bölümlere ayırmaya başladılar. Örneğin eczane gibi. Ayakkabı koyulan rafları bölümlere ayırdıktan sonra içine ilaç koydular. Cami içerisinde sigara içeni gördüm. Çıkmasını söyledim. Çıkmayınca doktor gibi birine söyledim. Gidip uyardı o kişiyi dışarı çıkardı. Yüzde 10'u sarhoştu.

Caminin tümüne hakim değilim. Ama büzülmüş bira kutusu gördüm. Atanı görmedim. Ekmek arası balık yemişler içeride. Caminin her tarafı ilaçtı. Cami kullanılmaz haldeydi. Caminin dış kameralarını kırmışlar. Bir kişi de aynaları kırdı. Bunu konuşmasından sarhoş olduğunu anladığım biri yaptı. Bu kişiyi 4-5 kişi dışarı çıkardı.