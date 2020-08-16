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Siyaset

İçki için para bulan İmamoğlu’nun “kaynak yokluğu” nedeniyle iptal ettiği ihale ‘pes’ dedirtti

Göreve gelmesi durumunda tasarruf seferberliği başlatacağını söyleyen, seçildikten sonra israfın dibine vuran CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tekerlekli sandalye ve engelli bebek malzemesi ihalesini iptal etti. Sözde tasarruf yapan İmamoğlu, alkollü içkiye binlerce TL kaynak bulmuş ve 62 içki şişesinin açımına 3 bin 115 TL para ödemişti.

Yeniakit Publisher
2020-08-16 16:04:00 -
İçki için para bulan İmamoğlu’nun “kaynak yokluğu” nedeniyle iptal ettiği ihale ‘pes’ dedirtti

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, tekerlekli sandalye ile engelli ve bebek malzemesi ihalesi açılacağını duyurdu. Söz konusu ihalenin 7 Temmuz 2020 tarihinde yapılacağı, 219 akülü tekerlekli sandalye, şişme minder, baklava dilimli havalı yatak, tekerlekli yürüteç, bebek park yatağı ve bebek masa sandalyeleri alınacağı da söylendi.

İptal edildi

CHP’lilerin idaresindeki İBB, söz konusu ihalenin iptal edildiğini açıkladı.

“Kaynakların verimli kullanılması” ilkesince reddedildi

Sabah'ın haberine göre, ihalenin iptaline gerekçe olarak gösterilen konu okuyanları şaşırttı. CHP’li İBB yönetimi, tekerlekli sandalye ile engelli ve bebek malzemesi alımı ihalesinde, “Geçerli tüm teklifler yaklaşık maliyetin üzerinde olduğundan kamu ihale kanununun 5. maddesinin 'kaynakların verimli kullanılması' ilkesi gereği ihale komisyonu tarafından ihalenin iptal edilmesine karar verilmiştir” açıklamsında bulundu.

İçkiye kaynak bulmuştu!..

Engelli vatandaşlar ve bebekler için düzenlenen ihale için “kaynak sorunu var” diyen İBB yönetimi, akıllara binlerce TL ödenen şarapları getirdi!..

Bilindiği üzere CHP’li İBB, 62 şişe içkiye ne kadar ödediğini bildirmemiş ancak içkinin şişe başı açımına 50 lira ödeme yapıldığı ortaya çıkmıştı.

Hatta İBB'nin 62 içki şişesi için 3 bin 115 lira ödeme yapıldığı ortaya çıkmıştı.

Sosyal medyada, bu ihale iptaliyle ilgili CHP'li İBB'nin “içkiye kaynağı var, ama engelliye kaynak yok” diye tepki gösterildiği görüldü.

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