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Yerel İçki içen baba ağlayan bebeğini öldürdü
Yerel

İçki içen baba ağlayan bebeğini öldürdü

Yeniakit Publisher
2023-10-07 11:29:00 -
İçki içen baba ağlayan bebeğini öldürdü

İstanbul'da bir baba, ağlayan 4 aylık bebeğini defalarca yere fırlatarak ölümüne neden oldu.

İstanbul'da bir baba, ağlayan 4 aylık bebeğini defalarca yere fırlatarak ölümüne neden oldu.

Olay, önceki gün Avcılar'da meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla evinde alkol alan 28 yaşındaki A.N. isimli bir kişi, ağlayan 4 aylık bebeğini annesinin kucağından alarak defalarca yere vurdu.

Bebeğin öldüğünü anlayan A.N. evden kaçtı. Bebeğini kucağına alan anne ise bebeğinin öldüğünü emniyet birimlerine bildirdi.

Hastaneye kaldırılan bebeğin vücudunda kırılmadık kemiği kalmadığı, kafatası travması yaşadığı ve iç organlarının parçalandığı belirlendi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, A.N.'yi gözaltına aldı.
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A.N. ifadesinde; arkadaşlarıyla alkol aldığını ve bebeğin ağlamasına sinirlendiği için eşiyle tartıştığını ve daha sonra bebeği yatağa doğru fırlattığını illeri sürdü.

A.N. ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'Alt Soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan tutuklandı. (İLKHA)

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