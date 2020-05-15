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İçişleri’nden 15 ilde sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge

İçişleri Bakanlığı, Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilde sokağa çıkma kısıtlamasının bu gece saat 24.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 19:54:25 -
İçişleri’nden 15 ilde sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge

İçişleri Bakanlığı, Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilde sokağa çıkma kısıtlamasının bu gece saat 24.00 itibariyle başlayacağını ve kısıtlamanın 19 Mayıs salı günü saat 24.00 itibarıyla sona ereceğini bildirdi.


İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde bugün market, bakkal, manav ve kasaplar saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam edecek. 16 Mayıs cumartesi ve 17 Mayıs pazar günleri ise market, bakkal, manav, kasaplar ve online satış yapan işletmeler de kapalı olacak. Kısıtlamanın olduğu pazartesi ve salı günleri ise market, bakkal, manav ve kasaplar 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Bu günlerde vatandaşlar, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav ve kasaplara gidip gelebilecek. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi, pazar, pazartesi ve salı günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak. Yine bu günlerde tatlı satışı yapan iş yerleri ve lokanta ve restoran tarzı işyerleri sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunabilecek.


Açıklamada, bu gece saat 24.00’da başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde saat 23.00’a kadar açık olacak market, bakkal, kasaplarda, vatandaşların yoğunluk oluşturmamaları, sosyal mesafe ve maske takma kurallarına riayet etmeleri korona virüsle mücadele kapsamında son derece önemli olduğu vurgulandı. Bu kapsamda özellikle bugün saat 15.00 ile 24.00 arasında vatandaşların yoğun olarak bulunabilecekleri yerler önceden belirlenerek, bu alanlarda sosyal mesafe ve maske takma kuralına yönelik denetimler devam edecek. Denetimlerde, çalışma saatleri yeniden düzenlenen işyerlerinin belirlenen saatlerde faaliyet gösterip göstermediği ve kapanış saatlerine riayet edip etmediği, market, fırın, petrol istasyonu vb. işyerlerinde sosyal mesafe kuralı ile marketlerde ve AVM’lerde 10m’ye 1 kişi düşecek şekilde müşteri kabulü ve dışarıda sıra bekleyen kişilerin sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığı kontrol edilecek.


Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


“Kararlara uymayan vatandaşlarımıza, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulanacak. Tedbirlere uyduğumuz sürece koronavirüsle mücadelemizde her gün daha iyi bir noktaya geleceğiz. Vatandaşlarımızın bu zorlu süreçte göstermiş olduğu sabır ve özveriden dolayı teşekkür ediyoruz.”

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