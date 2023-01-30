İçişleri Bakanlığı'ndan terör operasyonu açıklaması! Yüzlerce gözaltı yapıldı

İçişleri Bakanlığı, terör örgütlerine karşı operasyonların halihazırda aralıksız devam ettiğini belirtti. Bakanlık, 2023 yılının Ocak ayında DEAŞ terör örgütüne yönelik toplam 60 operasyon düzenlendiğini, 95 kişinin gözaltına alındığını, PKK/PYD terör örgütüne yönelik 2023 yılının Ocak ayında toplam 9 bin 40 (8 bin 781 kırsal, 259 şehir) operasyon düzenlendiği, operasyonlarda 378 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Kamuoyumuzun hassasiyetle takip ettiği gibi son dönemlerde, İsveç, Hollanda ve Danimarka’da kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yönelik yapılan meş’um eylemlerden sonra, olası her türlü provokasyonlara karşı tüm değerlendirmeler yapılmış, güvenlik tedbirlerimiz en üst seviyeye çıkarılmıştır. Bu kapsamda, DEAŞ ve EL-KAİDE gibi terör örgütlerinin de sözkonusu menfur olayları gerekçe göstererek, pek çok ülkede eylem arayışında olduğuna yönelik bilgiler de değerlendirilmiştir.

Bu konuyla ilgili olarak, Türkiye için güvenlik uyarısı yapan mezkur ülkeden ve diğer pek çok ülkeden, dönem dönem tarafımıza iletilen istihbari bilgiler titizlikle kıymetlendirilmektedir.

Daha önce dost bir ülkeden de gelen ve söz konusu ülkenin güvenlik uyarısı notunda da adı geçen şahıslar, gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda herhangi bir silah, mühimmat ve eylem emaresine rastlanmamıştır. Ancak soruşturma, dijital materyal incelemeleri dahil olmak üzere tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir” denildi.

“Operasyonlar aralıksız devam ediyor”

İçişleri Bakanlığı, “Ülkemizde terör örgütlerine karşı operasyonlar, halihazırda aralıksız devam etmektedir. 2022 yılında DEAŞ terör örgütüne yönelik bin 42 operasyon gerçekleşmiş, bin 981 kişiye gözaltı işlemi; 2023 yılının Ocak ayında ise yine aynı örgüte yönelik olarak toplam 60 operasyon düzenlenmiş, 95 kişiye gözaltı işlemi gerçekleştirilmiştir.

Keza PKK/PYD terör örgütüne yönelik 2022 yılında 134 bin 713 (130 bin 981 kırsal, 3 bin 732 şehir) operasyon gerçekleşmiş, bu operasyonlarda 8 bin 410 gözaltı işlemi yapılmıştır. 2023 yılının Ocak ayında ise yine aynı örgüte yönelik toplam 9 bin 40 (8 bin 781 kırsal, 259 şehir) operasyon düzenlenmiş, operasyonlarda 378 kişiye gözaltı işlemi gerçekleştirilmiştir.

2023 yılında da PKK/PYD, FETÖ ve DEAŞ terör örgütlerinin ve suç gruplarının ülkemizdeki huzur ve asayişi bozma girişimlerine yönelik her türlü tedbir ve mücadele kararlılıkla devam etmektedir” ifadelerine yer verdi.