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İçişleri Bakanlığından ’hız limiti’ açıklaması

İçişleri Bakanlığı, otobanlarda hız limitinin 140 kilometre/saate çıkarılacağı yönündeki haberlerle ilgili açıklama yaptı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 13:10
İçişleri Bakanlığından ’hız limiti’ açıklaması

İçişleri Bakanlığı, otobanlarda hız limitinin 140 kilometre/saate çıkarılacağı yönündeki haberlerle ilgili açıklama yaptı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun, dün bir radyo programındaki mülakatının bir bölümünde otoyollardaki standardın yükselmesi sonucu hız sınırının artırılması yönündeki değerlendirmesi basın yayın kuruluşlarına yansımıştır. Söz konusu mülakatta Sayın Bakanımız, bu konunun değerlendirilmekte olduğunu, gelen talepler çerçevesinde yüzde 5’lik bir artış çerçevesinde çalışmanın yapılacağını belirtmesiyle birlikte söz konusu çalışmanın Ulaştırma ve AltyapıBakanlığı ile gerçekleştirileceğini ifade etmiştir. ’Hız limiti 140 kilometreye çıkarılıyor’ şeklinde basına yansıyan haberlerin aksine, henüz çalışma aşamasında olunduğu,konunun tüm yönleriyle değerlendirildiği ifade edilmiştir" denildi.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 13:10
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