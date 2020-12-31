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Gündem İçişleri Bakanlığı'ndan Cuma Namazı kararı
Gündem

İçişleri Bakanlığı'ndan Cuma Namazı kararı

İçişleri Bakanlığı, yarın cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlar, araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebileceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 10:00:00 - 2020-12-31 10:34:35
İçişleri Bakanlığı'ndan Cuma Namazı kararı

İçişleri Bakanlığının internet sitesinde 2 Aralık'ta yayımlanan "Yeni Kısıtlama ve Tedbirler Genelgeleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular" bölümünde güncelleme yapıldı. Buna göre, yılbaşı nedeniyle talepte yaşanacak yoğunluk da göz önünde bulundurularak ilk uygulaması 1-3 Ocak tarihlerinde olacak şekilde, sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı günlerde sadece çiçek satışı yapan iş yerleri 10.00-17.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecek.

Araç kullanmama şartı

Bugün saat 21.00'de başlayıp 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak sokağa çıkma kısıtlamasına karşın yarın cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlar, il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarının bu yöndeki kararları doğrultusunda, araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebilecek.

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Yorumlar

Burdaki troller, hepiniz gidin bence Cumaya!

Nasil olsa bir viruslu vardir Cemaat icinde:-)
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Fatih

Kendi ülkemizde hapis olduk iyi mi yalandan palandemi
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