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Sağlık İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni genelge
Sağlık

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni genelge

İçişleri Bakanlığı tarafından, koronavirüse karşı alınan tedbirlerin uygulanmasında sorun yaşanan yerlere ilişkin 81 il valiliğine 'Dinamik Denetim Modeli Faaliyetleri' başlığıyla yeni genelge gönderildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 14:30:00 -
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni genelge

Genelgeye göre, ülke genelinde yarın 300 bin denetim personelinin (tüm kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilen denetim personeli ile belediye/il özel idaresi denetim ekipleri ve oda denetim ekipleriyle birlikte) katılımıyla gün boyu sürecek yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyeti uygulanacak. Haftalık tematik denetim uygulamasına 20 Mart 2021 Cuma gününden itibaren yeni bir haftalık program dahilinde devam edilecek. 20-26 Mart tarihleri arasında yapılacak tematik denetim planlamasında her gün yeme içme yerleri ile toplu taşıma araçları özellikle denetlenecek.

Oturma düzeni planı

Yeme içme yerlerinin denetimlerinde, “oturma düzeni planının” hazırlanıp hazırlanmadığı ve müşterilerin rahatlıkla görebileceği yerlere asılıp asılmadığı ile HES kodu kontrolü yapılarak müşteri kabul edilmesi hususlarına uyulup uyulmadığına dikkat edilecek.

Dinamik Denetim Modeli Faaliyetleri

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Dinamik Denetim Modeli Faaliyetleri" konulu genelge gönderdi.  Genelgede salgınla mücadelede alınan tedbirler ile salgının iller ve ülke genelindeki seyri 15 Mart 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısında değerlendirildiği ifade edildi.

Sorun yaşanan alanlarda gerekli tedbirlerin alınması kararı

Genelgede, salgınla mücadelede kalıcı başarının sağlanması açısından denetim faaliyetlerinin ciddiyetle takip edilmesi ve uygulamada sorun yaşanan alanlarda gerekli tedbirlerin alınmasına karar verildiği ifade edildi.

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