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Aktüel İçişleri Bakanlığınca Mardin'de "Yıldırım-8 Savur" operasyonu başlatıldı
Aktüel

İçişleri Bakanlığınca Mardin'de "Yıldırım-8 Savur" operasyonu başlatıldı

Operasyon, komando, özel harekat ve güvenlik korucularından 1831 personel ve 122 operasyonel timin katılımıyla gerçekleştiriliyor

Yeniakit Publisher
2020-09-01 09:36:40 -
İçişleri Bakanlığınca Mardin'de "Yıldırım-8 Savur" operasyonu başlatıldı

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığınca terör örgütüne yönelik Mardin'de "Yıldırım-8 Savur" operasyonunun başlatıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Mardin'de "Yıldırım-8 Savur" operasyonu başlatıldı.

Operasyona, komando, özel harekat ve güvenlik korucularından 1831 personel ve 122 operasyonel tim katıldı.

Yıldırım 1-2-3-4-5-6-7 operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 38 terörist etkisiz hale getirildi, 63 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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