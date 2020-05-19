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İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine, 15 ile yönelik seyahat kısıtlamasının uzatıldığına ilişkin ek genelge gönderildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 12:55:06 -
İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine, 15 ile yönelik seyahat kısıtlamasının uzatıldığına ilişkin ek genelge gönderildi.
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