  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatına 300 uzman yardımcısı alacak
Siyaset

İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatına 300 uzman yardımcısı alacak

İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatına sözlü sınavla 300 il planlama uzman yardımcısı alımı gerçekleştirecek.

Yeniakit Publisher
2023-01-13 06:45:00 -
İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatına 300 uzman yardımcısı alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, üniversitelerin farklı fakülte ve bölümlerinden mezun olanlar arasından 300 il planlama uzman yardımcısı alımı için başvurular, 30 Ocak ile 3 Şubat tarihleri arasında "www.icisleri.gov.tr" adresindeki "duyurular" bölümünde yayımlanacak link aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

Başvuru süreci tamamlandıktan sonra ilan edilen her fakülte ve bölüm sayısına göre adayların KPSS puan türü ve bölüm tercihleri göz önünde bulundurularak, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere her alan için 4 katı kadar aday belirlenecek.

Adaylar, 27 Şubat ile 17 Mart tarihleri arasında Ankara'da sözlü giriş sınavına girecek.

Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgilere İçişleri Bakanlığının internet sitesinden ulaşılabilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23