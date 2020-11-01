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Gündem İçişleri Bakanlığı son noktayı böyle koydu! Klavye delikanlılarını şöyle alalım
Gündem

İçişleri Bakanlığı son noktayı böyle koydu! Klavye delikanlılarını şöyle alalım

İzmir'deki deprem üzerinden sosyal medyada bölge halkıyla ilgili nefret suçu içeren paylaşım yapan 6 'klavye delikanlısı' gözaltına alındı. İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, "İçindeki kini ve nefreti sosyal medyadan yaymaya devam edenler; Yazdıkça Yakalanacaksınız!" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 11:55:00 -
İçişleri Bakanlığı son noktayı böyle koydu! Klavye delikanlılarını şöyle alalım

Emniyet Genel Müdürlüğü, dün yaptığı açıklamada İzmir ve çevre illerde meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşım yapan kişiler hakkında gerekli çalışmalar yapılarak adli mercilere intikal ettirileceğini duyurdu.

"Yazdıkça yakalanacaksınız!"

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, sosyal medyadaki nefret paylaşımları nedeniyle 6 kişinin gözaltına alındığını şöyle duyurdu.

İçindeki kini ve nefreti sosyal medyadan yaymaya devam edenler; Yazdıkça Yakalanacaksınız!

İnce, "Emniyet Genel Müdürlüğü, birimlerimiz tarafından, 37 paylaşım tespit edildi. 25 şahıs için işlem başlatıldı. 6 kişi gözaltında. Mühim olan İnsan olabilmek." tepkisini gösterdi.

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