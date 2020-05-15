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İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-15 17:17:27 -
İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Besta bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak merkez ilçe Besta bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca terör hedeflerine yönelik hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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