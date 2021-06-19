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Ekonomi İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 1309 sözleşmeli personel alacak
Ekonomi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 1309 sözleşmeli personel alacak

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre 1309 sözleşmeli personel alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-06-19 15:44:00 -
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 1309 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere aşağıdaki  Ek-1 ve Ek-2 sayılı tablolarda unvanı ve sayısı belirtilen toplam 1309 adet boş pozisyon için Giriş (Sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı yapılacak.

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