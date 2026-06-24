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Gündem İçişleri Bakanlığı Duyurdu: CHP'li 2 Belediye Başkanı Görevden Uzaklaştırıldı
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İçişleri Bakanlığı Duyurdu: CHP'li 2 Belediye Başkanı Görevden Uzaklaştırıldı

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İçişleri Bakanlığı Duyurdu: CHP'li 2 Belediye Başkanı Görevden Uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan CHP'li Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ile Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un görevlerinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut hakkında yürütülen adli süreçlere dikkat çekildi.

Bakanlık açıklamasında, her iki belediye başkanının da "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "rüşvet" suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturmalar çerçevesinde tutuklandıkları hatırlatıldı.

 

Açıklamada, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi hükümleri doğrultusunda, Ali Ercan Akpolat ve Mustafa Turgut'un geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı tarafından görevlerinden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Görevden uzaklaştırma kararının, haklarında devam eden adli süreçler nedeniyle uygulandığı ifade edilirken, soruşturmaların ilgili makamlarca sürdürüldüğü kaydedildi.

Bakanlıktan Resmi Açıklama

İçişleri Bakanlığı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ile Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanmaları nedeniyle Anayasa'nın 127'nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırılmıştır."

Kararla birlikte Adalar ve Silifke belediyelerinde belediye meclislerinin yeni yönetim sürecine ilişkin gerekli işlemleri başlatması bekleniyor.

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