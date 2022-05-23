İçişleri Bakanlığı duyurdu: 2 terörist öldürüldü!
İçişleri Bakanlığı, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde yürütülen Eren Abluka-5 Operasyonu'nda 2 bölücü terör örgütü üyesinin silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Bornova ve Çakırsögüt Jandarma Komando Tugay Komutanlıklarına bağlı komando birliklerince başlatılan Eren Abluka-5 Operasyonu kapsamında, 23 Mayıs 2022 tarihinde Bestler Dereler bölgesinde, 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" denildi.