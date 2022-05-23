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Gündem İçişleri Bakanlığı duyurdu: 2 terörist öldürüldü!
Gündem

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 2 terörist öldürüldü!

İçişleri Bakanlığı, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde yürütülen Eren Abluka-5 Operasyonu'nda 2 bölücü terör örgütü üyesinin silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-23 08:59:00 -
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 2 terörist öldürüldü!

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Bornova ve Çakırsögüt Jandarma Komando Tugay Komutanlıklarına bağlı komando birliklerince başlatılan Eren Abluka-5 Operasyonu kapsamında, 23 Mayıs 2022 tarihinde Bestler Dereler bölgesinde, 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" denildi.

 

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