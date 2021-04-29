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Ekonomi İçişleri Bakanlığı çalışma izin belgesi örneği, İçişleri Bakanlığı e-başvuru görev belgesi sorgulama
Ekonomi

İçişleri Bakanlığı çalışma izin belgesi örneği, İçişleri Bakanlığı e-başvuru görev belgesi sorgulama

Son dakika haberi: Tam kapanmadan muaf olanlar denetimlerden ceza almamak için görev belgesi almak zorundalar. İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs salgınını önlemek için Kabine toplantısında alınan ve 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19:00’dan 17 Mayıs sabah saat 05:00’e kadar sürecek şekilde tam kapanmadan muaf olup da çalışmaya devam edeceklerin görev belgesi ile çalışma izini belgesi çıkartacağını açıkladı. İçişleri Bakanlığı e başvuru görev belgesi ile çalışma izin belgesi örneği sorgulanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 18:28:00 - 2021-04-29 18:29:12
İçişleri Bakanlığı çalışma izin belgesi örneği, İçişleri Bakanlığı e-başvuru görev belgesi sorgulama

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Görev Belgesi Düzenlenmesi” konulu genelge gönderdi. Buna göre tam kapanma süresince muafiyet kapsamındaki iş yeri, fabrika/imalathane çalışanları, İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemi üzerinden "görev belgesi" başvurusu yapabilecek. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan iş yerlerindeki personelin görev belgesini yanında bulundurması ve denetimlerde ibraz etmesi zorunlu olacak. Ayrıca cenaze izni için elektronik ortamda "Ölüm Belgesi" yüklenmesi zorunlu olmayacak. Bilginin doğruluğu, bakanlıklar arası sistem üzerinden teyit edilecek.

İçişleri Bakanlığı e başvuru görev belgesi ile çalışma izin belgesi örneği almak için tıklayın

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