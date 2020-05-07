İçişleri Bakanlığı: "Adıyaman kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi."
İçişleri Bakanlığı: "Adıyaman kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı: "Adıyaman kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi."