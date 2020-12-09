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Gündem İçişleri Bakanlığı açıkladı! 4 PKK'lı terörist teslim oldu
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İçişleri Bakanlığı açıkladı! 4 PKK'lı terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları neticesinde PKK'dan kaçan 4 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 20:32:00 - 2020-12-09 21:02:15
İçişleri Bakanlığı açıkladı! 4 PKK'lı terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 4 terör örgütü mensubunun daha ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan açıklama

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 4 terör örgütü mensubu daha bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak’tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısı 230’a yükseldi” denildi.

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