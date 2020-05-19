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İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine “Şehir Giriş-Çıkış Tedbirleri” konulu ek genelge gönderdi. Genelge ile büyükşehir statüsündeki 14 il ile Zonguldak’a kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 15 günl

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine “Şehir Giriş-Çıkış Tedbirleri” konulu ek genelge gönderdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 13:02:49 -
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine “Şehir Giriş-Çıkış Tedbirleri” konulu ek genelge gönderdi. Genelge ile büyükşehir statüsündeki 14 il ile Zonguldak’a kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 15 günl

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine “Şehir Giriş-Çıkış Tedbirleri” konulu ek genelge gönderdi. Genelge ile büyükşehir statüsündeki 14 il ile Zonguldak’a kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 15 günlük süreyle 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 24.00’dan 3 Haziran 2020 Çarşamba günü saat 24.00’a kadar geçici süreyle durdurulacak.

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