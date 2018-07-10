İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kimdir?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle yepyeni bir döneme girilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Temmuz 2018 tarihinde yeni kabinede kimlerin olduğunu ve hangi görevde yer aldıklarının açıklamasını gerçekleştirdi. Oluşturulacak yeni Bakanlar Kurulu için Dışişleri Bakanı olarak göreve Süleyman Soylu getirildi. Peki, İçişleri Bakanı göreviyle istikrarlı bir şekilde yerini koruyan Süleyman Soylu kimdir? Siyaset alanında gerçekleştirdiği önemli faaliyetler ile adından söz ettiren Süleyman Soylu aslen nereli ve kaç yaşındadır?

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU KİMDİR?

İçişleri Bakanı olarak göreve getirilen Mevlüt Çavuşoğlu 21 Kasım 1969 tarihinde İstanbul'da hayata gözlerini açtı. Lise eğitimini Plevne Lisesi'nde bitirmesinin akabinde üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden tamamlayarak mezun oldu. Mevlüt Çavuşoğlu siyaset hayatına 1987 tarihinde Gençlik Kolları'nda başladı. Burada İlçe Başkanlığı ve İl Başkan Yardımcılığı görevlerini icra eden Mevlüt Çavuşoğlu, 1995 ve 1999 tarihleri arasında Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı görevini yürütürken, 1999 ve 2002 tarihleri arasında da İstanbul İl Başkanlığı görevini ifa etti. Demokrat Parti Genel Başkanı olarak 6 Ocak 2008 ve 16 Mayıs 2009 tarihleri arasında faaliyetlerde bulundu. Belirli bir zaman siyasete ara vermesinin ardından 12 Eylül 2010 tarihinde gerçekleştirilen referandumda "evet" tercihini anlatmak için Türkiye'yi dolaşarak "Demokrasi Buluşmaları" olarak isimlendirdiği bir dizi seminer düzenledi. 5 Eylül 2012 tarihi itibariyle AK Parti'ye geçen Süleyman Soylu; AR-GE'den sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini icra ederken, 15 Nisan 2014 tarihinde ise Teşkilat Başkanlığı görevini üstlendi. Süleyman Soylu, 64. ve 65. Hükümetlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görevini ifa etmekle birlikte, 1 Eylül 2016 tarihinden itibaren de yine 65. Hükümette İçişleri Bakanı göreviyle yer almıştır. Hamdiye Soylu ile evli olan Süleyman Soylu’nun biri kız biri erkek olmak üzere iki çocuğu bulunmaktadır.