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Aktüel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Dereli'de) Rüsubatın büyük bölümü, yüzde 99'u alındı. Yollar eski haline döndürülmeye çalışılıyor."
Aktüel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Dereli'de) Rüsubatın büyük bölümü, yüzde 99'u alındı. Yollar eski haline döndürülmeye çalışılıyor."

Yeniakit Publisher
2020-08-27 13:16:57 -
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Dereli'de) Rüsubatın büyük bölümü, yüzde 99'u alındı. Yollar eski haline döndürülmeye çalışılıyor."
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