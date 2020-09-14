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Gündem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'a meydan okudu: Ben varım sen var mısın?
Gündem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'a meydan okudu: Ben varım sen var mısın?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anayasa Mahkemesi'nin "Karayollarında toplantı ve gösteri düzenlenemez" kararını iptal etmesine tepki gösterdi. Bakan Soylu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'a "Madem özgür bir ülkeyiz, ana caddelerde, sokaklarda özgürce yürüyüş hakkının ortadan kaldırılmasını onayladınız. Polis koruması almana gerek yok. Bisikletinle işe git gel bakalım. Anayasa Mahkemesi Başkanı'na söylüyorum kendi arabamla tek başına gitmeye ben varım sen var mısın?" diye seslendi.

Yeniakit Publisher
2020-09-14 15:12:00 -

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da düzenlenen Toplumsal Olaylarda Müzakere Kursu Açılış Töreni'ne katıldı.

Burada konuşan Bakan Soylu gündeme ilişkin önemli ifadeler kullandı. 

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) "Karayollarında toplantı ve gösteri düzenlenemez" şeklindeki tepki çeken kararına da değinen Süleyman Soylu, AYM Başkanı Zühtü Arslan'a tepki gösterdi.

"Ben varım sen var mısın?"

"Anayasa Mahkemesi Başkanı'na buradan söylüyorum" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan için diyerek şunları söyledi:

 "Anayasa Mahkemesi karar veriyor. FETÖ'cüler girsin, PKK'lılar girsin ne olacak. Anayasa Mahkemesi Başkanı'na buradan söylüyorum. Madem özgür bir ülkeyiz, ana caddelerde, sokaklarda özgürce yürüyüş hakkının ortadan kaldırılmasını onayladınız. Polis koruması almana gerek yok. Bisikletinle işe git gel bakalım. Anayasa Mahkemesi Başkanı'na söylüyorum kendi arabamla tek başına gitmeye ben varım sen var mısın?"

 

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