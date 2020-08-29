İçişleri Bakanı Soylu'dan aşure günü ve Kerbela mesajı:

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, aşure günü ve Kerbela olayının yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bugün Hüseynilere ah-ı zar u efgandır. Muhlis olana matem, on gün değil her andır." dizelerine yer veren Soylu, şunları kaydetti:

"Kerbela bizim insanlık adına aklımızdan çıkarmayacağımız ve insanlığın karşı karşıya kaldığı büyük zulümlerdendir. Kerbela şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Tuttuğumuz oruç ve matemlerimiz paylaşmanın, dayanışmanın, bolluk ve bereketin sembolü aşuremiz ve lokmalarımızın Hak katında kabul olmasını niyaz ederim."