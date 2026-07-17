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Gündem İçişleri Bakanı Çiftçi TBMM Mescidi’nde yatsı namazı kıldırdı
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İçişleri Bakanı Çiftçi TBMM Mescidi’nde yatsı namazı kıldırdı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM Mescidi’nde cemaate imamlık yaparak yatsı namazını kıldırdı. Bakan Çiftçi, namazın ardından Kur’an-ı Kerim tilavetinde bulundu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Mescidi’nde yatsı namazında cemaate imamlık yaptı.

Namaz, Bakan Çiftçi’nin imamlığında cemaatle birlikte eda edildi.

NAMAZIN ARDINDAN TESBİHAT YAPILDI

Yatsı namazının tamamlanmasının ardından tesbihat bölümüne geçildi.

Cemaat, namaz sonrası tesbihat ve dualara iştirak etti.

AMENERRASULÜ’YÜ TİLAVET ETTİ

İçişleri Bakanı Çiftçi, namazın ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi.

Bakan Çiftçi, Bakara Suresi’nin son iki ayeti olarak bilinen Amenerrasulü aşr-ı şerifini okudu.

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