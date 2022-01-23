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Gündem İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy’dan CHP’li Bakan’ın iftiralarına tepki
Gündem

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy’dan CHP’li Bakan’ın iftiralarına tepki

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın, Jandarma Genel Komutanlığı ile ilgili “Jandarma karargahında zikir çeken rütbeliler kim?” şeklindeki çirkin sözlerine, sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-23 20:36:00 -
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy’dan CHP’li Bakan’ın iftiralarına tepki

Yeni Akit  Ankara

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın, Jandarma Genel Komutanlığı ile ilgili “Jandarma karargahında zikir çeken rütbeliler kim?” şeklindeki çirkin sözlerine, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy yaptığı paylaşımlarda, “Rüzgarsız havada dönen fırıldağın mutlaka bir üfleyeni vardır sözü misali, gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan bir iddia ile Murat Bakan’ın da başka vesilelerle terörle mücadelesiyle devletine, vatanına, milletine borcunu ödeyen Kahraman Jandarma Teşkilatımızı bu başarısından dolayı iftiralarıyla yıpratmak isteyenler tarafından harekete geçirildiği görülmektedir. Murat Bakan gibiler ve HDP’li dostları ne kadar üzülseler de Kahraman Jandarmamız kanunlardan, milli ve manevi değerlerinden aldığı güç ve ilhamla vatanını savunmaya devam edecektir. Tamamı yalan ve iftiradan ibaret olan bu ve benzeri iddialarla ‘Mehmetçik Ruhuyla’ inançla ve kahramanca görevini ifâ eden bu milletin ve medeniyetin evlatlarının, dini inanç ve ibadetleri üzerinden yıpratılmasına da asla izin verilmeyecektir” ifadelerini kullandı.

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