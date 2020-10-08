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Aktüel İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Tekirdağ'da asayiş değerlendirme toplantısına katıldı
Aktüel

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Tekirdağ'da asayiş değerlendirme toplantısına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-08 12:44:28 -
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Tekirdağ'da asayiş değerlendirme toplantısına katıldı

TEKİRDAĞ (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Tekirdağ'da Genel Asayiş Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Çataklı'yı Valilik binası önünde Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ile protokol üyeleri karşıladı.

Genel Asayiş Değerlendirme Toplantısı'na Vali Yıldırım, Mülkiye Müfettişi Fatih Özdemir, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve ilçe jandarma komutanları da katıldı.


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