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Aktüel İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, deprem bölgesindeki çalışmaları inceledi
Aktüel

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, deprem bölgesindeki çalışmaları inceledi

Yeniakit Publisher
2020-09-09 18:16:11 -
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, deprem bölgesindeki çalışmaları inceledi

VAN (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Van'ın Başkale ilçesinde 23 Şubat'ta meydana gelen depremin ardından bölgede yapılan çalışmaları inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Ferit Melen Havalimanında Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu tarafından karşılanan Çataklı, ilk olarak Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) depremle ilgili değerlendirme toplantısına katıldı.

Çataklı başkanlığında yapılan toplantıya Vali Bilmez, Vali Yardımcısı Turgut Gülen, Edremit, Gevaş, Başkale, Özalp, Saray kaymakamları, AFAD, Çevre ve Şehircilik, Tarım ve Orman, Milli Eğitim İl müdürleri katıldı.

Toplantıda, Başkale Kaymakamı Asım Solak, 23 Şubat'ta Başkale'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem, Vali Yardımcısı Turgut Gülen de 25 Haziran'da Gürpınar ilçesine Elaçmaz Mahallesi'nde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen bölgelerde yapılan çalışmalar ve son durum hakkında slayt eşliğinde bilgilendirme yaptı.

Daha sonra yeni hizmete giren 112 Acil Çağrı Merkezinde incelemelerde bulunan Çataklı, depremden etkilenen mahallelerin muhtarlarıyla bir araya geldi. Çataklı, "2020 bitmeden konut yapım ihalelerini bitirmek istiyoruz. Bölgede TOKİ afet konutları sistemi uygulayacağız. Güvenlik gerekçesiyle ağır hasarlı olan bütün evleri yıkacağız. Kendi imkanlarıyla ev yapan vatandaşlarımıza herhangi bir desteğimiz olmayacak. En geç 1 yıl sonunda evleri teslim etmeliyiz. Küçükbaş hayvanların ahırlarını kendisi yapmak isteyen vatandaşların taleplerini de yeniden değerlendireceğiz." diye konuştu.

Ardından Valiliğe geçerek Vali Bilmez'le makamında bir süre görüşen Çataklı, AFAD Başkan Yardımcısı Ceyhun Dilşad Taşkın ve beraberindekilerle Başkale ilçesine geçerek depremden etkilenen mahallelerde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

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