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Gıda İçinizi ısıtacak müthiş erişteli nohut çorbası tarifi!
Gıda

İçinizi ısıtacak müthiş erişteli nohut çorbası tarifi!

Soğuk havalara uygun çorba tarifi arayanlara erişteli nohut çorbası tarifi hazırladık. Hem lezzetli hem de besleyici özelliği olan erişteli nohut çorbası için gerekli malzemeler listesi ve pişirmenin püf noktaları...

Yeniakit Publisher
2022-09-28 16:28:00 -
İçinizi ısıtacak müthiş erişteli nohut çorbası tarifi!

Soğuk havalara uygun çorba tarifi arayanlara erişteli nohut çorbası tarifi hazırladık. Hem lezzetli hem de besleyici özelliği olan erişteli nohut çorbası için gerekli malzemeler listesi ve pişirmenin püf noktaları... 

Erişteli nohut çorbası bu kış sofranızın favorisi olabilir. Soğuk kış akşamlarında içinizi ısıtacak lezzetlerden biri olan erişteli nohut çorbası için gerekli malzemeler şöyle: 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 adet soğan
1 adet orta boy patates, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 2 su bardağı nohut, tuz, karabiber, 1 çay kaşığı köri, 1 çay kaşığı zerdeçal, 20 – 25 adet havanda ezilmiş tane kişniş, 5 su bardağı su
yarım su bardağı erişte, kuru nane.

Erişteli nohut çorbası nasıl yapılır?

Çorba tencerenizi ocağa alın ve zeytinyağı ekleyip, ısıtın. Zeytinyağınız ısınınca içerisine ince yemeklik doğradığınız soğanları ekleyin ve yumuşayana kadar soteleyin. Küçük küp doğradığınız patatesleri de ekleyin ve karıştırın. Salçaları ekleyip birkaç tur karıştırın. Baharatları ekleyip, karıştırın. Ardından nohudu ekleyin, karıştırın ve sıcak su ilave edip nohutlar yumuşayana kadar orta ateşte pişirin.

Erişteleri ayrı bir tavada biraz kavurun

Nohutlar yumuşayınca içerisine erişteyi ilave edin ve erişteler yumuşayıncaya kadar kısık ateşte pişirin.
İçerisine kuru nane ekleyin, karıştırın. Ocaktan alın ve servis kaselerine paylaştırıp, sıcak servis edin.

Nohut akşamdan nasıl ıslatılır sorusunun yanıtı çok önemli. Zira nohut doğru şekilde ıslatılırsa pişirme aşaması da o derece kolay olur. Nohutları akşamdan ıslatırken sadece suyun gücünden değil aynı zamanda basınçtan da faydalanmak nohutların daha fazla şişmesine neden olur. 1 kilogramlık cam kavonozları nohut ıslatmak için kullanabilirsiniz. 1 kilogramlık kavanozun yarısına gelecek kadar nohutu koyun, üzerine 1 çay kaşığı karbonat dökün. Ardından kavanozun üzerinde 1 parmak boşluk kalacak şekilde kaynar su dökün. Bir çorba kaşığı yardımıyla nohutları karıştırıp havalandırın ardından kapağı sıkıca kapatın. Üzerini bir bezle örtün.

 

 


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