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Medya İçimizdeki siyonist seviciler meydana çıktı! Fatih Altaylı Haniye'ye kin kusup İsrail'i öve öve bitiremedi
Medya

İçimizdeki siyonist seviciler meydana çıktı! Fatih Altaylı Haniye'ye kin kusup İsrail'i öve öve bitiremedi

Yeniakit Publisher
2024-08-05 15:07:00 - 2024-08-05 15:08:07

Türkiye ve İslam dünyası, Hamas lideri şehit İsmail Haniye'nin yasını tutarken, Fatih Altaylı tepki çeken ifadeler kullandı. Altaylı, Haniye'yi hedef aldığı konuşmasının devamında Gazze'de soykırım suçu işleyen İsrail'i öve öve bitiremedi.

Youtube yayınında konuşan Fatih Altaylı, şehit İsmail Haniye'ye kin kustu.

Milyonların meydanlara çıkmasına karşın, sesi olduğu azınlığı öne süren Altaylı, "Türkiye'de İsmail Haniyye kimsenin umrunda olmadı. Eğlence yerleri yine doluydu. Bir otelin önünde bayraklar yarıdaydı ama insanlar içeride barda eğleniyorlardı. Kimse takmadı yani. Türkler kime üzülüp üzülmeyeceğini biliyor." dedi.

Tam bir siyonist sevici!

Fatih Altaylı ardından İsrail seviciliği yaptı. Altaylı, siyonist bebek katili İsrail'in bir demokrasi ülkesi olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:

"İsrail halkı önemli bir halk. İsrail öyle veya böyle bir demokrasi ülkesi. Evet, bir Ortadoğu demokrasisi ama Ortadoğu ve Doğu'daki tüm demokrasilerden daha demokrasiye yakın bir demokrasi. Unutma ki bu ülke kendi cumhurbaşkanını hapse attı. Yani İsrail hukukun hala egemen olduğu ve halkının önemli bir kısmının da aydın olduğu bir ülke."

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Yorumlar

hasel

Bu tip adamların bu ülkede ne işi var.Bozgunculuğun kalemşörlerine ülkemizin ve milletimizin ihtiyacı yoktur.
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