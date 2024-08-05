İçimizdeki siyonist seviciler meydana çıktı! Fatih Altaylı Haniye'ye kin kusup İsrail'i öve öve bitiremedi

Youtube yayınında konuşan Fatih Altaylı, şehit İsmail Haniye'ye kin kustu.

Milyonların meydanlara çıkmasına karşın, sesi olduğu azınlığı öne süren Altaylı, "Türkiye'de İsmail Haniyye kimsenin umrunda olmadı. Eğlence yerleri yine doluydu. Bir otelin önünde bayraklar yarıdaydı ama insanlar içeride barda eğleniyorlardı. Kimse takmadı yani. Türkler kime üzülüp üzülmeyeceğini biliyor." dedi.

Tam bir siyonist sevici!

Fatih Altaylı ardından İsrail seviciliği yaptı. Altaylı, siyonist bebek katili İsrail'in bir demokrasi ülkesi olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:

"İsrail halkı önemli bir halk. İsrail öyle veya böyle bir demokrasi ülkesi. Evet, bir Ortadoğu demokrasisi ama Ortadoğu ve Doğu'daki tüm demokrasilerden daha demokrasiye yakın bir demokrasi. Unutma ki bu ülke kendi cumhurbaşkanını hapse attı. Yani İsrail hukukun hala egemen olduğu ve halkının önemli bir kısmının da aydın olduğu bir ülke."