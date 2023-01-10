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Spor İçimizdeki kadın futbolunu sevenlere bu haberimiz gelsin!
Spor

İçimizdeki kadın futbolunu sevenlere bu haberimiz gelsin!

Ülkemizde de 1993 yılında TFF tarafından kurulan Kadınlar Futbol Ligi, 2022-2023 sezonu 16 Ekim'de oynanacak maçlarla başlamıştı. Özellikle kadın futbol ligini yere göğe sığdıramayanlar için bu haberimiz gelsin...

Yeniakit Publisher
2023-01-10 19:48:00 -
İçimizdeki kadın futbolunu sevenlere bu haberimiz gelsin!

ABD Kadın Futbol Ligi'nde (NWSL) oldukça çirkin bir olay yaşandı. Ligin tecrübeli teknik adamlarından olan Paul Riley, Christy Holly, Rory Dames ve Richie Burke oyuncularını sözlü ve fiziksel olarak taciz ettiği gerekçesiyle spordan ömür boyu men edildi. 

ABD Kadın Futbol Ligi'nde skandal bir olay yaşandı. Buna göre, ligin en eski 4 teknik direktörünün oyuncularını sözlü ve fiziksel olarak taciz ettiği ortaya çıkarken, konuya ilişkin yapılan soruşturmada o isimler spordan ömür boyu men edildi.

ABD Kadın Futbol Ligi'nden konuyla alakalı gelen açıklamada ligin eski teknik direktörlerinden olan Paul Riley, Rory Dames ve Richie Burke ile Racing Louisville'i çalıştıran Christy Holly'ye spordan ömür boyu men cezası verildiği duyuruldu. Utah Royals'ın eski teknik direktörü Craig Harrington ile Gotham'ın eski genel menajeri Alyse LaHue ise iki yıl men cezası aldı.

Öte yandan taciz soruşturmasında adı geçen takımlar ise para cezaları aldı. Ligde yer alan takımlardan Chicago Red Stars'a 1,5 milyon, Portland Thorns'a 1 milyon, Racing Louisville'e 200 bin, North Carolina Courage'a 100 bin, OL Reign ile Gotham'a 50 bin dolar para cezaları da verildi.

Soruşturmaların başladığı dönemde lig yöneticisi Lisa Baird görevinden istifa etmişti. North Carolina Courage'ın İngiliz teknik direktörü Riley ise görevinden alınmıştı.

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