Icardi'den reklam kokan hareketler! Bu biraz iddialı olmuş...

Geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulunan Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Barcelona'dan bile teklif gelse gitmeyeceğini söyledi.

Beşiktaş'ta forma giyen Wout Weghorst'ın Manchester United'a teklif alır almaz arkasına bile bakmadan gitmesi Galatasaray yönetiminde paniğe neden oldu.

Son günlerde Suudi basını Mauro İcardi'yi Al-Nassr'a yazıyor. İtalyan basını Milan'a, İspanyollar ise Valencia'ya!..

Ortada net bir görüşme yok ama bir teklif gelirse ne yapacağını kestirebilmek için teknik direktör Okan Buruk, Arjantinli oyuncuyla bir araya geldi ve konuyu Weghorst'a getirdi.

Haber7.com'a göre; sezon ortasında takımdan ayrılarak Beşiktaş'ı zor durumda bıraktığını söyledi.

"BARCELONA'DAN TEKİF GELSE BİLE GİTMEM"

Bunun üzerine İcardi'den Buruk'u rahatlatan sözler geldi. Yıldız oyuncu, "Weghorst daha önce büyük bir takımda oynamamış. Onu bir noktada anlayabiliyorum. Ben İnter'de, PSG'de forma giydim. Şu an Galatasaray'dayım ve çok mutluyum. Herkes bana çok yakın ilgi gösteriyor. Galatasaray'ı şu anda Barcelona için bile bırakmam" dedi.