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Spor Icardi'den derbi öncesi bomba paylaşım
Spor

Icardi'den derbi öncesi bomba paylaşım

Yeniakit Publisher
2023-06-04 15:56:00 -
Icardi'den derbi öncesi bomba paylaşım

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe karşılaşması öncesi dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisine kısa bir süre kalan dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Arjantinli golcü, Instagram hesabından "Şampiyon GALATASARAY" şeklinde bir paylaşım yaptı. Icardi, bu paylaşımına sarı-kırmızı kalp ve aslan emojisi de ekledi.

Icardi'nin paylaşımında kullandığı askeri üniformalı fotoğraf ise dikkat çekti. Galatasaraylı taraftarlar, bu paylaşıma yoğun ilgi gösterdi.

Mauro Icardi'nin paylaştığı görsel:

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