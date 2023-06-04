Icardi'den derbi öncesi bomba paylaşım

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisine kısa bir süre kalan dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.



Arjantinli golcü, Instagram hesabından "Şampiyon GALATASARAY" şeklinde bir paylaşım yaptı. Icardi, bu paylaşımına sarı-kırmızı kalp ve aslan emojisi de ekledi.



Icardi'nin paylaşımında kullandığı askeri üniformalı fotoğraf ise dikkat çekti. Galatasaraylı taraftarlar, bu paylaşıma yoğun ilgi gösterdi.



Mauro Icardi'nin paylaştığı görsel: