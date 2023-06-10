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Spor Icardi transferinde hortumcu Cem Uzan parmağı
Spor

Icardi transferinde hortumcu Cem Uzan parmağı

Yeniakit Publisher
2023-06-10 15:09:00 -
Icardi transferinde hortumcu Cem Uzan parmağı

Koyu Galatasaray taraftarı olarak bilinen hortumcu Cem Uzan, Icardi'nin bonservisinin alınması için harekete geçti.

Sarı-Kırmızılı takım, bu sezon yaşanan şampiyonlukta büyük katkısı olan Mauro Icardi'nin bonservisi için PSG ile görüşmeleri sürdürüyor.

Haber3.com'da geçen habere göre, Fransa'da yaşayan ve iyi bir Galatasaray taraftarı olduğu bilinen hortumcu Cem Uzan, Icardi'nin bonservisini almak için devreye girdi.

Haberde, Cem Uzan'ın başlattığı bir organizasyon ile Mauro İcardi'nin yaklaşık 60 milyon Euro'luk dev bonservisi için Avrupa'da sponsor arama çalışmaları başladığı kaydedildi.

Çalışmalarda sona gelindiği ve Icardi transferinin de bitmek üzere olduğu bildirildi.

Haberin devamında, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in aldığı karar doğrultusunda Başkanvekili Erden Timur ile Paris'e giderek Cem Uzan ve transfer için sponsorluk yapmak isteyecek firmalarla görüşme yapacağı belirtildi.
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Icardi'nin de transfere sıcak baktığı ve kariyerine Galatasaray ile devam etmek istediği öğrenildi.

Dursun Özbek, “Icardi ile ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kolay bir transfer değil. Suudi Arabistan ve Avrupa'dan ilgilenen kulüpler var. Burada çok güzel bir ambiyans yakaladı. Erden görüşme yaptı. Transfer konusunu zorluyoruz. Sponsor görüşmelerimiz sürüyor. Icardi, Galatasaray'ı seviyor ve Galatasaray'da kalmak istiyor” ifadelerini kullanmıştı.

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