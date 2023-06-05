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Spor Icardi kalacak mı? Dursun Özbek cevapladı
Spor

Icardi kalacak mı? Dursun Özbek cevapladı

Yeniakit Publisher
2023-06-05 01:45:00 -
Icardi kalacak mı? Dursun Özbek cevapladı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 'Icardi'nin Galatasaray’da kalması için çalışmalarımızı yapıyoruz. Bütün gücümüzle bunun peşindeyiz.' açıklamasında bulundu.

Süper Lig’in 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı.

Sarı-kırmızılılar şampiyonluk coşkusunu Fenerbahçe maçı sonrası taraftarıyla birlikte paylaştı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, tören sonrası yaptığı açıklamada, güzel bir akşamın sonuna geldiklerini belirterek, “Çok güzel bir maç oynandı. Cumhuriyet’in 100. yılında Galatasaray Spor Kulübü, bütün camiası ile birlikte, birlik ve bütünlük içerisinde nakış nakış işleyerek Süper Lig şampiyonu oldu. Başından bugüne kadar dikkatle izlediğimiz kadar gerçekten her oyununda, her dakikasında büyük emek vardı. Buradan oyuncularıma, teknik kadroma, büyük taraftarıma, yönetim kuruluma, camiama teşekkür ediyorum. Bizi desteklediler ve bugüne hep birlikte ulaştık. O kadar çok inanmıştık ki, geçen sene Galatasaray iyi bir durumda değildi, aldığı sonuç Galatasaray’a yakışmayan sonuçtu. Hiç kimse bizden böyle bir takımın, böyle bir sonuca gideceğiniz beklemiyordu. Zaten rakiplerimiz şaşkınlığı, kabul edememesi de buradan geliyor. Geçen sene 13. olan takım, bu sene şampiyonluğun en büyük adayı oldu ve şampiyon oldu. Yepyeni bir takım kurduk, bu takıma yepyeni bir antrenör getirdik. Genel kurulda büyük destek alarak, işin içine inanmışlık girince bu sonuçların kaçınılmaz olduğunu söyleyebilirim. Herkesi tebrik ediyorum. Şampiyonluğun tadını çıkarmamız lazım. Çünkü önümüzde zor bir transfer sezonu geliyor. Arkasından da Şampiyonlar Ligi’nde elemeler oynayacağız ve Şampiyonlar Ligi’ne girmek için de elimizden geleni yapacağız. Bütün gücümüzü Galatasaray’ın güzel oyununu seyrettirmek için harcıyoruz. Yeni sezonda inşallah daha güçlü şekilde, performansımızı yukarı çekerek devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Icardi’nin kalması için çalışmalarımızı yapıyoruz”

Arjantinli golcü Mauro Icardi’nin takımda kalması için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Özbek, “Icardi sevgisini kutlamalarda gördünüz. Herkesin çok sevdiği, son derece beyefendi, Galatasaray’ı seven ve büyük bir golcü. Biz de Galatasaray’da kalması için çalışmalarımızı yapıyoruz. Bütün gücümüzle bunun peşindeyiz. İnşallah iyi bir sonuca ulaşırız” diye konuştu.

“Zaniolo, önümüzdeki yıllarda daha çok yardımcı olacaktır”

İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo’nın derbi performansı ve geleceğiyle ilgili de görüşlerini aktaran Başkan Özbek, “Zaniolo büyük bir transfer. Çok kuvvetli biri. Galatasaray’a önümüzdeki yıllarda daha çok yardımcı olacaktır. Hem golcü hem süratli. Galatasaray’a hayırlı olsun” dedi.
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“Galatasaray’ın her sene Şampiyonlar Ligi’nde olması gerekiyor”

Kendilerini zorlu bir süreç beklediğini belirten Özbek, sözlerini şöyle tamamladı:

“Biz Galatasaray’ın taraftarını mutlu edecek, kurucumuz Ali Sami Yen’in söylediği gibi Avrupa’da yabancı takımları yenmek için takım kuruyoruz. Geçen senenin başında da böyle ifade ettik, sonucu gördünüz. Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağız. Galatasaray her sene orada olması gereken bir kulüp. Transfer politikamızı ona göre belirledik. Gayemiz Galatasaray taraftarını mutlu etmek.”

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