Icardi için transfer açıklaması

Galatasaray'da Mauro Icardi etkisi ikinci sezonda da sürüyor. Arjantinli oyuncu, sarı kırmızılı forma altında 64 maçta 65 gole etki etti. Icardi, Süper Lig şampiyonluğu da yaşadı.

İSMİ MİLAN İLE ANILIYOR

Bu sezon Galatasaray'da 38 maçta forma giyen yıldız oyuncu 23 gol atarken, 11 asist yaptı. 31 yaşındaki golcü, Milan'la anılmaya başladı.

"TRANSFERLE İLGİLİ BİR ŞEY KONUŞMUYORUZ"

Nihat Kırmızı, "8 haftamız kaldı, Icardi de tüm oyuncularımız gibi çok önemli bir oyuncumuz. Kendisi burada ve Galatasaray'da çok mutlu. Sosyal medyada da paylaşıyor bunu. Futbolda dün, bugün ve yarın yoktur, herşey olabilir. Ama Icardi dahil tüm oyuncularımızla transferle ilgili bir şey konuşmuyoruz. Süper kupa maçı dahil son 9 maçımız kaldı. Kimsenin transferle kafasını karıştırmak istemiyoruz" dedi.

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