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Spor Icardi hakkında bu iddia doğruysa...
Spor

Icardi hakkında bu iddia doğruysa...

Galatasaray'ın uzun uğraşlar sonucu transfer tescil döneminin kapanmasına saatler kala kadrosuna kattığı yıldız isim Mauro Icardi için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Eşi Wanda Nara ile çalkantılı bir ilişki yaşayan ve gündemden düşmeyen Arjantinli golcü zorlu Adana Demirspor deplasmanı öncesi kadroya alınmaması tartışmaları beraberinde getirirken, çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-01 16:37:00 -
Icardi hakkında bu iddia doğruysa...

Galatasaray'ın uzun uğraşlar sonucu transfer tescil döneminin kapanmasına saatler kala kadrosuna kattığı yıldız isim Mauro Icardi için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Eşi Wanda Nara ile çalkantılı bir ilişki yaşayan ve gündemden düşmeyen Arjantinli golcü zorlu Adana Demirspor deplasmanı öncesi kadroya alınmaması tartışmaları beraberinde getirirken, çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'ın Fransız devi Paris Saint-Germain'den 1 yıllığına kiralık olarak büyük umutlarla kadrosuna kattığı Mauro Icardi, geldiği günden bu yana futbolundan çok eşi Wanda Nara ile yaşadığı inişli-çıkışlı ilişkisi ile gündemde...

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan ayrıldıklarına dair bir paylaşımda bulunan Wanda Nara'nın bu paylaşımı çok ses getirirken, çiftin yaptığı bir diğer paylaşımda barıştıkları öne sürülmüştü. Çiftin birbirini sosyal medyadan takipten çıkması barışmadıkları iddiasını güçlendirirken, Sarı-Kırmızılılar'ın 7. hafta mücadelesinde liderlik için çıkacağı Adana Demirspor karşılaşması öncesi Arjantinli oyuncu kadroya dahil edilmemesi tartışmaları da beraberinde getirmişti.

Tüm bunlar yaşanırken, Adana Demirspor maçından önce yapılan son idmanda Okan Buruk'un Bafetimbi Gomis'i 11'de oynatması ve forma bekleyen Mauro Icardi'yi yedek takımla çalıştırması bir iddiaya göre Icardi'yi kızdırırken, bu duruma oldukça bozuldu. Buruk'un bu kararı sonrası sakat olduğunu söyleyen 29 yaşındaki oyuncu Adana deplasmanına gitmeyerek takımı yalnız bırakmıştı.

Galatasaray cephesinden konuyla alakalı net bir açıklama yapılmazken, Icardi'nin bu çıkışı sonrası Adana deplasmanına gitmeyerek ayrıldığı eşi Wanda Nara ile buluşmak için Milano'ya gittiği öne sürüldü. Icardi'nin daha önce defalarca ayrılıp barıştığı Wanda'yı İstanbul'a dönmesi ve kendisiyle yaşamaya ikna etmek için İtalya'ya gittiği de ortaya atılan başka bir iddia... Icardi'nin en geç Salı günü Wanda Nara ile beraber İstanbul'a dönmesi bekleniyor.

 

 


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