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Spor Icardi çağrı yaptı! Ümit Özat sözünü tuttu
Spor

Icardi çağrı yaptı! Ümit Özat sözünü tuttu

Yeniakit Publisher
2023-06-01 03:10:00 -
Icardi çağrı yaptı! Ümit Özat sözünü tuttu

Fenerbahçe'nin unutulmaz ismi Ümit Özat, sezon başında Mauro Icardi için '20 gol atsın saçımı sarı kırmızıya boyarım' sözünü Icardi çağrı yaptıktan sonra boyadı.

Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcuları arasında yer alan ve bir dönem teknik direktörlük de yapan Ümit Özat, Mauro Icardi hakkında sezon başında söylediği sözler tekrar gündem oldu.

Özat, "Mauro Icardi 20 gol atsın, Allah çarpsın saçımı sarı kırmızıya boyarım" demiş Arjantinli futbolcu 19 gole ulaştığında Twitter hesabından “Allah’ın varsa 1 gol daha atmazsın.” paylaşımı yapmıştı.

Mauro Icardi, Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ettiği Ankaragücü maçında iki gol daha attı ve ligdeki toplam gol sayısını 21'e çıkardı. Maçtan saatler sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Icardi, Ümit Özat'a seslendi.

Icardi sözünü tutmasını istedi

Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ümit Özat'a seslendi ve "Ümit, sözünün arkasında bir adam olduğunu ve sözünü tutacağını umuyorum. Bütün taraftarımız ve ben, seni sarı-kırmızılı saçla görmeyi bekliyoruz" paylaşımı yaptı.

Icardi'nin bu paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Özat'tan Icardi'ye cevap

Icardi'nin çağrısına cevap veren Ümit Özat, "Icardi, öncelikle seni ve şampiyonluğunuzu tebrik ediyorum. Hocana ve camiana sorabilirsin, 2001-2007 arasındaki, Ümit Özat'ın kaptanlığındaki Fenerbahçe'ye denk gelseydin ne bu şampiyonluğu yaşardın ne de böyle rahatça gol kralı olurdun. Maalesef benim oynamadığım döneme denk geldin. Büyük futbolcusun ama en büyük değilsin" dedi.

Sözünü tuttu

Ümit Özat, Icardi’nin 21 gole ulaşmasının ardından, sözünü hatırlatan bir kullanıcıya “Yarın” cevabını vererek saçını boyatacağı imasında bulunmuştu.

Ümit Özat verdiği sözü tutarak gittiği erkek kuaföründe saçlarını canlı yayında kırmızıya boyattı. Videoda Özat'ın saçlarını sprey boya ile boyattığı görüldü. Özat'ın bu hamlesi Galatasaray taraftarını memnun ederken sosyal medyada da gündem oldu.

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