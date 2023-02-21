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Spor Icardi beklenen yanıtı verdi! İmza atmaya hazırlanıyor mu? İşte cevabı...
Spor

Icardi beklenen yanıtı verdi! İmza atmaya hazırlanıyor mu? İşte cevabı...

Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray'ın öncelikle hedeflerinden biri olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi için yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılı yönetim Fransız ekibi PSG'yi ikna turlarına başlarken, yıldız oyuncudan sözleşme konusunda ilk yanıt geldi.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 17:08:00 -
Icardi beklenen yanıtı verdi! İmza atmaya hazırlanıyor mu? İşte cevabı...

Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray'ın öncelikle hedeflerinden biri olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi için yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılı yönetim Fransız ekibi PSG'yi ikna turlarına başlarken, yıldız oyuncudan sözleşme konusunda ilk yanıt geldi. 

Galatasaray'ın Fransız devi PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve Sarı-Kırmızılı formayla adeta ikinci baharını yaşayan ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, transferde en öncelikle isim. Sarı-Kırmızılı kurmaylar, yıldız oyuncu için PSG yönetimini ikna turlarına erkenden başlarken, Icardi cephesi de Fransa'ya geri dönmek istemiyor.

Öte yandan Icardi ile de görüşme halinde olan Galatasaray yönetimi yıldız isim için tüm şartları zorlamaya hazırken, oyuncu tarafından konuyla alakalı ilk kez net bir yanıt gelirken, gelen bu haber Sarı-Kırmızılı taraftarları hayli endişelendirdi.

Habertürk'e göre; 30 yaşındaki oyuncunun gerçekleşen görüşmelerde yönetime önceliğinin İtalya Serie A'da oynamak olduğunu, eğer sezon sonunda İtalya'da zirveye oynayan takımlardan istediği teklif gelmezse Galatasaray ile masaya oturacak.

Galatasaray'ın kesin olarak yola devam kararı verdiği Arjantinli yıldız için planı ise sezon sonu Nelsson, Torreira ve Sacha Boey'e gelecek teklifleri değerlendirilerek, bu oyuncuların satışından elde edeceği parayı Icardi'nin bonservisini almaya kullanmak.

Galatasaray ile bu sezon 13 resmi maça çıkan Arjantinli, bu maçlarda takımına 9 gol 6 asistlik bir katkı sağladı.

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