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Ekonomi İç borçlanma stratejisi (2)
Ekonomi

İç borçlanma stratejisi (2)

Yeniakit Publisher
2020-11-30 18:46:12 -
İç borçlanma stratejisi (2)

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, aralıkta 10 milyar lira, Ocak 2021'de 36,9 milyar lira, şubatta ise 48 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlığın Aralık 2020 - Şubat 2021 dönemi iç borçlanma stratejisinde, aralıkta 12,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık 10 milyar liralık, ocakta ise 36,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık 36,9 milyar liralık, şubatta ise 48 milyarlık iç borç servisine karşılık 48 milyarlık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Aralık ayındaki iç borçlanmanın 7,8 milyar lirasının piyasadan, 700 milyon lirasının kira sertifikasından, 1,5 milyar lirasının kamuya satışlardan, ocak iç borçlanmasının 34,4 milyar lirasının piyasadan, 2,5 milyar lirasının da kamuya satışlardan, şubat iç borçlanmasının ise 42,2 lirasının piyasadan, 2,8 lirasının kira sertifikasından, 3 milyar lirasını da kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Aralık ayında 17,6 milyar liralık dış borçlanma yapılması tahmin ediliyor.

Bu dönemde 16 tahvil ihalesi düzenlenecek, 2 kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Aralıkta 18,6 milyar liralık, Ocak 2021'de 38,9 milyar liralık şubatta ise 53,7 milyarlık ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 14.2 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

Öte yandan, nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2/B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli/garantili borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içeren borçlanma dışı kaynakların aralıkta eksi 8,3 milyar lira ve Ocak 2021'de 2 milyar lira, şubatta ise 5,7 milyar olması öngörülüyor.

(Bitti)

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