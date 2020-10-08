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Ekonomi İç Anadolu ve Batı Akdeniz için "fırtına" uyarısı
Ekonomi

İç Anadolu ve Batı Akdeniz için "fırtına" uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-10-08 13:02:58 -
İç Anadolu ve Batı Akdeniz için "fırtına" uyarısı

ANKARA (AA) - İç Anadolu’nun güney ve batısı ile Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde yarın fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın İç Anadolu’nun güney ve batısı ile Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 kilometre/saat, hamlesi 60-80 kilometre/saat) öngörülüyor.

Bu nedenle vatandaşların ulaşımda aksamalar, çatı uçması, toz fırtınası gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması önem arz ediyor.

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