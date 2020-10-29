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Spor Ibrahimovic'ten Ronaldo'ya koronavirüs göndermesi
Spor

Ibrahimovic'ten Ronaldo'ya koronavirüs göndermesi

İtalyan ekibi Milan'da forma giyen dünyaca ünlü golcü Zlatan Ibrahimovic, koronavirüse yakalanan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'ya "Virüs bana meydan okudu ve ben kazandım Ama sen Zlatan değilsin, virüse meydan okuma" diyerek gönderme yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 18:24:00 -
Ibrahimovic'ten Ronaldo'ya koronavirüs göndermesi

İtalya Ligi takımlarından Milan'ın dünyaca ünlü golcüsü Zlatan Ibrahimovic, Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo'ya gönderme yaptı.

Juventus'un Barcelona maçında koronavirüs testleri uzun süredir pozitif çıktığı için forma giyemeyen Ronaldo, sosyal medya hesabından durma tepki göstererek "Gayet sağlıklı ve iyiyim. PCR testi saçmalık." ifadelerini kullandı.

"Kurallara saygı duy"

Asemptomatik olan Cristiano Ronaldo, sonucunun negatif olacağını günü beklerken, Zlatan Ibrahimovic'ten çarpıcı bir açıklama geldi. İtalyan basınına kısa bir açıklama yapan Zlatan "Virüs bana meydan okudu ve ben kazandım Ama sen Zlatan değilsin, virüse meydan okuma. Kafanı kullan, kurallara saygı duy; maske ve mesafe. Biz kazanacağız!" dedi.

İtalyan basını, Zlatan Ibrahimovic'in bu sözlerinin Cristiano Ronaldo'ya gönderme olduğunu öne sürdü.

Eylül ayında koronavirüse yakalanmıştı

Eylül ayının son haftasında koronavirüse yakalanan İsveçli golcü, 9 Ekim'de testinin negatif çıktığını sosyal medya hesabından duyurmuştu.

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