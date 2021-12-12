İbrahimovic, Milan'ı Udinese karşısında yenilgiden kurtardı
İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 17. haftasında Milan, deplasmanda Udinese ile 1-1 berabere kaldı.
Udine'deki Dacia Arena'da oynanan müsabakada, lig lideri Milan, orta sıralardaki Udinese'ye konuk oldu.
Ev sahibi ekip, 17. dakikada Beto'nun golüyle 1-0 öne geçti.
Konuk Milan'ı mağlup olmaktan İsveçli golcüsü Zlatan İbrahimovic 90+2. dakikada attığı golle kurtardı.
90+5. dakikada Udinese'de Isaac Success direkt kırmızı kart görerek, takımının maçı 10 kişi tamamlamasına neden oldu.
1-1'lik eşitlikle biten mücadele sonunda iki takım puanları paylaştı.
Milan, bu maçtan aldığı 1 puanla, puanını 39'a çıkarttı ve ilk sıradaki yerini maç fazlasıyla korudu.
Udinese ise puanını 17'ye çıkarttı ve 15. sırada yer aldı.