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Gündem İbrahim Tatlıses'ten "Helal olsun" dedirten hareket!
Gündem

İbrahim Tatlıses'ten "Helal olsun" dedirten hareket!

İbrahim Tatlıses, 'Evim Yuvan Olsun' kampanyasının ardından Bodrum'daki 5 evini depremzedelere açtığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 17:49:00 -
İbrahim Tatlıses'ten "Helal olsun" dedirten hareket!

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde 40 binden fazla canımızı kaybettik. Enkaz altından kurtarılanlar da evsiz kaldı ve çadırlarda yaşamaya devam ediyor.

Depremzedeler için İçişleri Bakanlığı tarafından ‘Evim Yuvan Olsun’ seferberliği başlatıldı. Bu kapsamda kullanmadığı evi olanların depremzede vatandaşlara ulaşması sağlanıyor.

İbrahim Tatlıses de bu yardım seferberliğine katılan isimlerden biri oldu.

Tatlıses, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Evim Yuvam Olsun’ kampanyasına katılın. Şimdi yaraları sarma zamanı. Ben de Bodrum’daki 5 dairemi depremzedelere açtım. İmkanınız varsa siz de açın” ifadelerini kullandı.

 

 

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