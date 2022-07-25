İbrahim Tatlıses’ten dava açan oğluna olay cevap
İbrahim Tatlıses, “Akli melekeleri yerinde değil, vasi atansın” diyerek kendisine dava açan büyük oğlu Ahmet’i, konseri sırasında dinleyenlere şikayet etti. Tatlıses, “Aklım yerinde olmasa bu kadar şarkıyı nasıl ezbere bilirim?” dedi.
İbrahim Tatlıses, önceki akşam konser verdi. Konser sırasında dinleyenlere derdini anlatan Tatlıses, geçtiğimiz günlerde kendisine vasi davası açan büyük oğlu Ahmet Tatlı'ya ise ateş püskürdü:
"Bana akli dengesi yerinde değil diyorlar, be gerizekalılar, aklı yerinde olmayan birisi bu kadar şarkıyı ezbere bilir mi?"