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İbrahim Tatlıses'ten Afrin sürprizi!

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte sınır karakoluna giderek Mehmetçiğimize destek veren İbrahim Tatlıses, şimdi de kahramanlarımız için Afrin Türküsü'nü seslendirdi.

26 Nisan 2018 Perşembe 10:58
İbrahim Tatlıses'ten Afrin sürprizi!

Yaşadığı talihsiz olaydan sonra yıllardır şarkı söylemeyen ve stüdyolardan uzakta olan İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz ay Hatay'a giden sanatçı kafilesine katılmış ve uçakta türkü söylemişti. Zeytin Dalı Operasyonu'nda görev yapan Mehmetçiklere moral veren Tatlıses, şimdi de kahraman askerlerimiz için Afrin Türküsü'nü seslendirdi. Müziğe yakın ilgisiyle tanınan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın sözlerini yazdığı türküde Tatlıses'e Sibel Can eşlik etti.

İbrahim Tatlıses'in yedi yıl aradan sonra ilk kez stüdyoya girdiği Afrin Türküsü'ne geçtiğimiz günlerde bir de klip çekildi. Ünlü sanatçılar, parçanın klibi için birlikte kamera karşısına geçti. Zeytin Dalı Operasyonu'nda şehit düşen Mehmetçikler ve ailelerine ithafen yazılan türkü, herkesi duygulandırıyor. Afrin Türküsü'nü dinlerken yanınızda muhakkak bir mendil bulundurun.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Afrin Türküsü için "Mehmetçiğimiz bunu hak ediyor" ifadesini kullanmıştı.

Hatırlanacağı gibi muhalefet kanadından sanatçılara büyük tepki gelmişti. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 'rezil adamlar' İYİ Parti Lideri Meral Akşener ise 'İktidara geldiğimiz takdirde bu sanatçılara selam vermeyeceğiz' demişti.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 10:58
  1. Hatay
  2. ibrahim tatlıses
  3. afrin türküsü

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