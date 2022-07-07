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Medya İbrahim Tatlıses'e bir şok daha! Peki şimdi ne olacak?
Medya

İbrahim Tatlıses'e bir şok daha! Peki şimdi ne olacak?

Babasının akıl sağlığından şüphe ettiğini söyleyen Ahmet Tatlıses, açtığı davayla İbrahim Tatlıses'in mallarına şerh koydurdu.

Yeniakit Publisher
2022-07-07 12:58:00 -
İbrahim Tatlıses'e bir şok daha! Peki şimdi ne olacak?

Babasının akıl sağlığından şüphe ettiğini söyleyen Ahmet Tatlıses, açtığı davayla İbrahim Tatlıses'in mallarına şerh koydurdu.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ve büyük oğlu Ahmet Tatlıses arasında gerilim bitmek bilmiyor. İbrahim Tatlıses eski eşi Adalet Sara ve oğlu Ahmet Tatlıses hakkında sert ifadeler kullanmıştı. Tatlıses eski karısının büyü yaptığını ve ilişkisinin bu sebeple bittiğini iddia etmişti.

"Kasayı boşalttı" demişti

Ünlü türkücü aynı zamanda büyük oğlunun ihanetine uğradığını söyleyerek "Vurulduğumda kasayı boşalttı" iddiasında da bulunmuştu.
İbrahim Tatlıses’in taşınmaz varlıklarına şerh konuldu #1

"Akıl sağlığı iyi değil"
Babasının açıklamalarının ardından 'Akıl sağlığı ile ilgili şüphelerim artmıştır' diyen Ahmet Tatlıses, soluğu mahkemede aldı. Ahmet Tatlıses babası İbrahim Tatlıses'e vasi atanması için dava açtı.

Şerh konuldu
Ahmet Tatlıses’in babası İbrahim Tatlıses’e açtığı vasi davasında yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme, İbrahim Tatlıses’in taşınmaz varlıklarına şerh konulmasına karar verdi.


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